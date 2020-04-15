金管會公布上市櫃企業2019年海外及中國大陸投資概況，受中美貿易戰影響，上市櫃企業對於投資轉趨謹慎，對海外及中國大陸新增投資金額雙創新低。不過，在第四季絕地大反攻下，全年海外及中國大陸投資收益維持成長、雙創新高，扭轉前三季衰退態勢。

金管會統計，2019年共1276家上市櫃企業赴中國大陸以外海外地區投資，較前年底增加5家，占比79.35％，累計投資金額6.69兆元，年增1557億元或2.38％。其中，上市公司6.1兆元，年增1633億元或2.75％，上櫃公司5911億元，年減76億元或1.27％。

投資損益方面，上市櫃企業去年投資收益4898億元，年增54億元或1.11％，一舉扭轉前三季年減15.1％態勢、改寫歷史新高。其中，上市公司4540億元，年增44億元或0.98％，上櫃公司358億元，年增10億元或2.87％。

證期局副局長張振山表示，去年上市公司獲利成長，主要受會半導體業成本控制有成、營運狀況改善、認列投資利益增加等3因素。上櫃公司獲利成長，主因其他產業未出現前年提列投資減損及預期呆帳狀況。

赴中國大陸投資方面，去年共1198家上市櫃企業赴陸投資，較前年底減少2家，占比74.5％。累計投資金額2.51兆元，年增117億元或0.47％，。其中，上市公司2.26兆元，年增147億元或0.65％，上櫃公司2426億元，年減30億元或1.22％。

投資收益方面，上市櫃企業去年在陸投資收益3133億元，年增38億元或1.16％，扭轉前三季年減1.07％態勢、改寫歷史新高。其中上市公司3155億元，年增31億元或0.99％，上櫃公司158億元，年增7億元或4.64％。

張振山表示，上市櫃企業去年赴陸投資增加，主因基於營運策略考量增設子公司、參與現增，或因應子公司業務拓展或建廠資金需求，上市、上櫃公司分別以電腦周邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

而上市公司去年赴陸投資收益增加，張振山指出，主要由於半導體業獲利漸穩、成本控制有成、營運狀況改善所致。上櫃公司去年赴陸投資收益增加，主要由於光電業成本控管得宜所帶動。

投資收益匯回方面，上市櫃企業去年累計共匯回4906億元，較前年底4464億元增加442億元或9.9％，主因配合集團資金規畫，將盈餘、現金股利或出售股權收益匯回。其中，上市公司匯回399億元、以橡膠業較多，上櫃公司匯回43億元、以電子零組件業較多。

(時報資訊)