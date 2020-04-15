橙的(4554)2019年轉虧為盈，展望今年，胎壓偵測器TPMS在OEM業務上搶攻大陸客車、商用車市場，AM業務在美日接單不錯，若疫情控制，對歐洲雪胎市場今年影響不會很大，對今年整體並不看淡。

橙的2019年合併營收為3.47億元，年減7.37％，毛利率為38.02％，稅後淨利為528萬元，每股盈餘0.25元，全年轉虧為盈。公司指出，2019年OEM比重逐步下降，主要大陸市場價格混亂，淘汰沒獲利接單，投入利基型產品，去年AM及OEM營收占比3：1。

今年第1季合併營收為0.79億元，年增20.3％，由於大陸疫情逐步穩定，物流配送回復正常營運，北汽福田集團輕型客車客製化TPMS系統訂單出貨挹注，且日本AM卡車訂單出貨，使得首季營收表現不弱。

橙的在大陸市場全力搶攻客車、商用車市場訂單，主要商用車、客車等市場受到車型改款影響較小，銷售量相對穩定。客戶之一的宇通去年底大量出貨，並送樣國際籍客戶測試，藉由打入領先集團的實績，創造更多與大陸客車、卡車製造廠商的合作，持續提升在該市場的滲透率。

今年3月大陸OEM市場因客戶陸續復工，拉貨力道增強，估計第2季還有機會往上提升，尤其今年貢獻的北汽福田TPMS訂單可持續到年底，數量也相當平穩。

AM市場主要在美國，現在各地封城，暫時沒有新的訂單，但在手訂單到6月底沒有問題，如果6月之前美國封城開始解禁，加上今年經濟受疫情影響反而對維修市場有利，北美並不會太差。

歐洲部分，義大利客戶從2個供應商轉成由橙的獨家供應，轉單效應可望在今年逐步顯現；德國則是出貨冬季雪胎，若10月前疫情控制，歐洲市場不會影響太大。

(時報資訊)