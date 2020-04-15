方志友和「杭州小籠湯包」少東、男星楊銘威結婚4年多，育有1對寶貝兒女，一家四口感情和樂，不過現卻爆出，方志友和小鮮肉吳念軒合作新戲時互動熱絡，更流出曖昧對話，對此，兩人都感到抱歉，表示因感情很好，「說話失去分寸，沒拿捏好尺度」。

據《鏡週刊》報導，身為人妻、人母的方志友，過去沒什麼緋聞，加上吳念軒也有女友友吳心緹，所以傳出兩人拍戲時曖昧，讓外界半信半疑，不過現流出一段行車紀錄器對話，似乎成了「鐵證」？吳念軒某次接送方志友時，車開到洗車的地方，方志友突開撩「我們現在在車子裡幹什麼，沒人看得到...」。

方志友和吳念軒合作新戲傳曖昧。(圖／本報系資料照)

吳念軒則回「不是啊！本來就沒人看得到」，接著就是一陣東西碰撞的聲音，雖然這段對話無法證明她們在車裡幹什麼，但卻非常曖昧，對此，方志友經紀人解釋，兩人拍戲時感情很好，「說話失去分寸，沒拿捏好尺度」，現戲殺青了，大家都回到正常生活，希望事情能告一段落。

而吳念軒經紀人也說，他把方志友當哥兒們，「拍戲時大家感情太好了，講話可能比較沒有分寸一點。」

(中時電子報)