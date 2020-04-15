阿滴、聶永真等人募款後，在《紐約時報》刊登的廣告。（摘自聶永真臉書）

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞嗆台種族歧視，網紅阿滴與知名設計師聶永真等人發起「在《紐時》登全版廣告」的活動，已在美國14日正式刊登，網友指出，原先罵很兇，為何廣告曝光卻狂推？引起網友熱議，沒搞懂這設計。

該廣告也在PTT上引起討論，一位網友指出，阿滴的文章一出來時，八卦版開噴的文章不知道有幾十篇，但現在聶永真的設計圖出來了，推文就直接高潮「設計得好、真的是大師」但是好在哪？有人可以說一下嗎？

許多網友紛紛留言回應，「至少不是一堆字了啊」、「原本的作文很鳥」、「覺得很不錯啊，WHO那句是雙關語，而被排除在外的台灣走出自己的路」、「簡單明暸，意寓深遠，善用WHO雙關語」、「覺得這算他（聶）近年來最佳」、。

但也有人持不同意見，「不解釋設計理念根本沒有人看得懂的設計」、「看了理念還是沒有懂」、「閱聽人沒那麼多時間思考那個圖是啥，廣告應要一目了然極簡風。多一點太多、少一點太少，這是精髓所在，是不是大師，就差那一點了。」

(中時電子報)