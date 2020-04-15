紐約州長嗆川普 美只有總統沒國王 07:582020/04/15 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紐約州長古莫（Andrew Cuomo）3月24日在紐約市召開記者會的神情。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 川普宣稱身為總統擁有一切大權 紐約州長古莫（Andrew Cuomo）周二警告，美國總統川普不該違背他的意願，試圖重新開放該州。他指出這會製造數十年來首見的憲法危機，並導致新冠肺炎病例激增。 (中時電子報) #紐約州長 #川普 #總統 #國王 #古莫 也許您會感興趣 推薦閱讀 磨刀霍霍！川普下周公布砍WHO經費 傳考慮「另起爐灶」 10:032020/04/11 國際 川普防疫兼造勢 04:092020/04/12 專題周報 疫線曙光 紐約收治病患創新低 00:512020/04/14 國際大事 陳時中的本土偶像劇 04:102020/04/14 時論廣場 川普震怒譚德塞縮了！網大笑：知道老大了？ 11:052020/04/14 政治 心驚驚？川普威脅砍WHO經費 譚德塞低調改口了 11:542020/04/14 國際 不只是錢！川普斷WHO金援 背後真正目的曝光 07:002020/04/15 國際 譚德塞改口 美對WHO最有貢獻 01:242020/04/15 國際大事 抗疫大將 佛奇職位不保 01:242020/04/15 國際大事 來真的！川普不只斷WHO金 還要全面究責 06:412020/04/15 國際 國際熱門新聞 來真的！川普不只斷WHO金 還要全面究責 - 國際 不只是錢！川普揚言斷WHO金援 背後真正目的曝光 - 國際 台灣廣告登紐時 世衛大動作13點聲明回應 - 國際 - 中央社 新冠感染率比台還低！越南抗疫成功的秘密 - 國際 梅根超不喜歡 哈利連這也要放棄 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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