川普宣稱身為總統擁有一切大權

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）周二警告，美國總統川普不該違背他的意願，試圖重新開放該州。他指出這會製造數十年來首見的憲法危機，並導致新冠肺炎病例激增。

(中時電子報)