世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，日前開記者會痛批遭台灣攻擊及種族歧視，時間長達3個月，莫須有指控引發台灣人不滿，對此非裔男星杜力及球星戴維斯罕見合體，呼籲譚德塞不要只會抱怨，並歡迎他隨時來台灣學習防疫方法。

杜力影片。（影片／杜力 Dooley臉書）

杜力及戴維斯表示不相信台灣人會用種族歧視的言語，來針對譚德塞膚色進行攻擊，畢竟兩人來台發展這麼久，從來沒有經歷過類似事件，此外杜力強調台灣人不僅有同理心，也是有愛和關懷的一群人，如此優秀特質必須分享給全世界知道，也呼籲譚德塞目前焦點是進行防疫工作，還不是模糊焦點引起種族歧視。

杜力也向譚德塞喊話，身為世界衛生組織秘書長，如今有更重要的事情需要處理，而不是在那哭哭啼啼，一直在意遭台灣人攻擊或歧視，這樣怎有心帶領全世界對抗病毒，呼籲請勿把此事當成逃避藉口，請問強調台灣防疫相當成功，希望譚德塞能來台灣取經，向台灣政府學習防疫政策。

(中時電子報)