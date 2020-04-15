金管會公布國銀對中小企業放款最新情況，截至2020年2月底，國銀對中小企業放款餘額6.92兆元，月增達346.98億元。累計1～2月國銀對中小企業新增放款257.45億元，扭轉1月減少89.53億元態勢。

銀行局官員表示，1月國銀對中小企業放款減少、2月卻顯著增加，主因今年春節落於1月，部分中小企業考量資金需求較少，為節省年假期間利息開支，選擇在春節前提前還款，隨著2月營運恢復、資金需求增加，進而帶動放款量顯著增加。

金管會表示，截至2月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額62.48％，月增0.17個百分點，占民營企業放款餘額65.04％，持平1月狀況。中小企業放款平均逾放率0.39％，月增0.02個百分點。

銀行局官員表示，今年前2月對中小企業新增放款較多的前3強國銀，依序為中信銀增加163億元、永豐銀增加117億元、合庫增加約107億元，與1月時相同。而今年國銀對中小企業新增放款的目標金額，目前則尚未出爐。

金管會在每年3～4月舉辦的國銀總經理業務聯繫會議中，訂定對中小企業全年新增放款目標。2017～2019年分別新增3670億元、3355億元、4599億元，分別超標52.92％、24.28％、70.34％，其中去年新增金額創下歷年次高。

(時報資訊)