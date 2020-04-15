台中市對新冠肺炎疫情加嚴，引發不少民眾與業者怨言，市長盧秀燕昨預警表示，未來對於疫情可能還有加嚴措施。對此，有評論認為，盧最近施政路線變強勢，其時間點恰巧於罷韓連署二階段達標前後，透露出轉移焦點的意味，避免罷韓帶動綠軍的罷燕熱度。

盧秀燕昨表示，疫情日益趨嚴，台中市加嚴加密的防疫措施，民眾會有些不習慣，造成生活不便，甚至會有抱怨，偶而會有情緒發作，但以台中而言，目前已累積上萬人居家隔離和檢疫，台中市推動防疫非常扎實，增加新的規範，很可能會造成大家的不方便。盧秀燕預警，隨著疫情日益嚴重，還會有很多加嚴措施。據《中評社》報導，盧效法新北市長侯友宜加強施政力道，爭取市民認同，透露出轉移焦點的意味。

該評論指出，盧施政風格轉變，恐與韓罷免案二階連署達標有關。盧3月23日開始展開特種行業防疫稽查作為，時間點與罷韓連署截止日28日相近，4月7日罷韓二階段連署審查通過，網路上罷燕團體躁動，盧秀燕則在4月9日宣布實施特種行業顧客實名制，並連日強力稽查，剛巧一來一往。盧秀燕這時加強施政力道，透露出轉移焦點的意味，避免罷韓帶動罷燕熱度。

(中時電子報)