波士頓顧問公司（BCG）最新調查全球法人投資機構對新冠肺炎疫情的估測，53％受訪者讚同第三季底可受到控制，但88％受訪者已「死心」，認為不會出現V型反轉，有46％讚同應該會U型反轉。BCG合夥人兼聯席董事陳文昌表示，甚至有77％的企業已進行財測修改，近半的PE業現在都備好現金給予投資企業，以協助度過疫情的紓困。

新冠疫情在全球擴散造成景氣急凍、經濟重挫，大多數企業急於找尋救命的流動性，BCG整理發現，實際上全球私募股權業者（PE）手上握有1.5兆美元的可動用資金，亞太區PE業亦有3,700億美元的現金部位，一直在疫情期間提供已投資事業的金流、也和產業界積極接觸合適標的，有意在景氣回神之前作出併購投資的決定。

陳文昌指出，BCG善用原有的企業客戶網絡，發展跨國企業主管視訊溝通群組，估算3月期間至少舉行50場，各產業主管分享不同市場現況，實際上經濟活動沒有停止。

企業問卷調查也保持每兩周進行一次，對象是PE業、避險基金、大型企業投資部門主管、投資銀行交易員等，都是全球企業投資金流的主導者。

對於疫情衝擊景氣接下來的可能發展，是BCG問卷調查最新題目。陳文昌表示，53％投資人認為，疫情應會在今年第三季底受控制，但對於正在回溫的全球股市，僅有15％認為S&P 500會在今年走回牛市，對景氣回復的觀察，88％認為「不會有V型反轉了」，46％認為若能有U型反轉已算是不錯，估計經濟能緩步往上走，多數人也不認為會差到出現L型復甦。

BCG指出，幾乎所有原規劃2020年初進行的IPO都被暫緩，槓桿債務融資市場看來也已關閉，全球併購交易更有重新議價，使得私募股權業者可動用的資金，對企業來說和各國政府紓困資金一樣好用。(新聞來源：工商時報─陳碧芬／台北報導)

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