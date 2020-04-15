近日市場瘋傳義聯集團旗下「義享天地」A館萬豪國際酒店與精品百貨，將再順延到10月開幕，對此，義聯集團董事長林義守14日受訪時表示，一切視疫情控制情況而定，若疫情能在6月結束，預計萬豪酒店將在6～8月期間開幕，百貨部分則將延至8月以後開幕。

面對嚴峻疫情，義聯集團是否啟動員工減薪計畫？林義守表示目前僅止於檢討階段，集團尚無實施減薪計畫，請員工安心工作。

義聯集團砸下新台幣370億，在高雄市大順路開發的「義享天地」工程，包括A館的萬豪觀光酒店和精品百貨部分，受疫情影響，原計畫由3～4月延到5～6月開幕，但因疫情仍在發展，將再度延期至下半年；至於B館工程則預計110年底完工。

林義守表示，延後開幕目前還在審慎評估，必須視整體疫情控制情況而定，若疫情能在6月份獲得控制，則預計萬豪酒店將在6～8月份開幕；至於百貨部分因持續進行內部裝修，預計8月以後才可能開幕。但這些都是預計而已，最後確切時間點仍取決於疫情能否順利控制而定。（新聞來源：工商時報─記者林憲祥／高雄報導）

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