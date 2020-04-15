美國總統川普今天在白宮正式宣布暫停資助世衛組織(WHO)，強調此舉是因新冠肺炎疫情重創美國，為追究世衛失責才做此決定。不過，秘書長德譚塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）12日則已接受英國6500萬英鎊(約24億台幣)的挹注。此事也引起網友議論，紛紛酸，德譚塞應已找到金主，還可以「囂張」一陣子。

川普近期屢次批評WHO過度以大陸為中心，並揚言將在本周宣布中斷對世衛資助。川普也說到做到，據「美國有線電視新聞網CNN」指出，川普在今天宣佈，暫停資助世衛，以應對冠狀病毒的大流行。並斥責WHO「沒有履行其基本職責，必須追究責任」。

相關資訊也迅速在網路引起討論，網友紛紛表示，「OK的，才剛從英國那拿到補助呢」、「譚德塞一定會叫大陸補啊」、「還可以囂張一陣子」。

因資料也顯示，大陸也早在6日宣布捐2千萬美元(約6億台幣)給世衛組織，不少網友也認為，顯然 譚德塞也把大陸視為金主，因此先前曾強硬回擊川普「他才是把病毒政治化」。

(中時電子報)