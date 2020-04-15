小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（15日）財經重點。

【1】三大法人回補 雙軋行情啟動

全球疫情前景趨向樂觀，三大法人回補台股185億元，軋空手、軋空頭的「雙軋」行情正式啟動。法人指出，美道瓊指數14日開盤大漲逾590點，漲逾2.5％，加上台灣新冠疫情零確診，15日台股可望快速封閉10,359點新冠缺口，但提防台積電法說、大陸GDP及美超級財報周三大變數，避免先軋空、後殺多的風險。

【2】大戶悄閃 為哪樁？

投資人看台股兩樣情。金管會證期局14日公布今年首季台股交易人數狀況，其中，「大戶」（每季成交量5億元以上）比去年第四季減少58人，但散戶人數反而大增至283萬人，季增率達19％，而中實戶（每季成交金額1～5億元）人數也比去年第四季增加952人。

【3】國巨GDR完成定價 折價逾5％

國巨GDR完成訂價作業，預計發行1,200萬單位，每單位表彰5股國巨普通股，每單位發行價格為51.25～53.4美元，約當每股新台幣308～321元，對照國巨14日收盤價338元計算，等於折價5～8.9％，總募集資金上看193億元。

【4】被動元件景氣 華新科翻多

針對被動元件下半年景氣，華新科報喜！該公司14日法說會一反2月底時的保守基調，認為手機客戶正在追第三季訂單，預期下半年MLCC將供不應求，且華新科已調漲價格。該公司對景氣翻空為多的看法，也使國內MLCC雙雄對景氣的判斷漸趨一致。

【5】IMF估今年全球經濟萎縮3％

受到新冠肺炎疫情衝擊，國際貨幣基金（IMF）14日公布最新展望報告調降全球經濟成長預測，今年預估萎縮3％，此為1930年代經濟大蕭條以來最差表現，亦較上次預測調降整整6.3個百分點，明年則可望強勁復甦至成長5.8％。至於台灣今年經濟預估萎縮4％，明年大幅反轉至成長3.5％。

(中時電子報)