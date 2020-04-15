高顏值女藥師包裝口罩的照片在網上爆紅，除手中的「丹寧色」口罩很吸睛之外，該名藥師的火辣身材，讓一群網友全暴動，紛紛留言表示要揪團排口罩，後來更有神人搜出本尊IG。

昨臉書社團《加藤軍官方社團》貼出照片喊話，「防疫視同作戰，都要好好帶著口罩勤洗手唷」隨文附上的照片中，只見一位綁馬尾的女藥師，戴著口罩細心將「丹寧色」口罩分裝入紙袋的樣子。

貼文曝光後，女藥師的美貌也讓網友暴動，「突然想去排口罩」、「我願意為了這個排我人生第一次口罩」、「跪求藥局地址」、「終於知道為什麼現在還有這麼多人排隊了」、「老司機等等我」、「支持大家網路預購，排隊這種苦差事我來就好」。

部分網友則是對美女藥師手中的「丹寧色」口罩更敢興趣，「丹寧色口罩耶！！我想要」、「藍色口罩非常特別」、「他包的口罩是很難買到的丹寧色耶」。後來更有人神出該名女藥師的IG，分裝口罩的照片也在其中，底下已累積3千多個留言，不少網友直誇「這護士也太正」、「排3小時領口罩也沒問題」。

(中時電子報)