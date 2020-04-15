新冠肺炎疫情延燒，自稱中華中正黨主席的「少龍」徐浩城，宣稱聽他唱歌就能治病，遭台北地方法院認定散佈謠言，依《社會秩序維護法》罰款。而少龍更被指控性騷擾甚至性侵女信徒，警方已展開調查。

據了解，少龍成立「仙女班」，專門吸收年輕貌美女信徒，趁機性騷擾甚至性侵。據《鏡週刊》報導，一名外型出色、身材姣好的正妹控訴，媽媽是少龍信徒，某日拉她到道場，接受「道主」召見。

而少龍竟在辦公室裡對摸透透，嚇得她奪門而出，驚恐向媽媽傾訴，忠實信徒的媽媽竟回她，那是師父在灌輸靈力，在淨化邪氣。另一名受害女子的母親則相當自責，說女兒差點慘遭少龍「臨幸」，這輩子沒如此害怕過。

少龍與李姓女秘書長在2月17日在臉書社團「少龍粉絲團官方網站」上PO文指出，「正在流行的肺炎及流行性感冒不是一般的病症，它是源於天地間變化的因果病」。

文章甚至說到，「如果中肺炎及流行性感冒加入中正黨，而且聽少龍的歌曲就能解除，恢復健康」、還說「醫療所稱要常洗手、戴口罩、抗菌等方法都無效」等語。這些言論也引起大批網友討論，警方傳喚徐、李2人到案，訊後依違反《社會秩序維護法》送辦。

法官審理認為，徐、李2人為達到傳播宗教目的，竟傳達治癒新冠肺炎的不實方法，已使閱覽者因擔心身體健康將受到威脅，而心生畏懼與恐慌，足以影響社會安寧，因此裁定2人散布謠言，各處罰鍰1萬元，可抗告。

北院裁定指出，2人利用新冠肺炎流行高峰期，傳達治癒肺炎不實方法，藉以達到傳教目的，使閱覽者心生畏懼與恐慌，足以影響社會安寧，裁處2人各1萬元罰鍰，可抗告。

(中時電子報)