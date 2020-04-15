美國總統川普周二宣布，基於世界衛生組織（WHO）應對新冠狀病毒疫情的做法，他已經指示美國政府至少暫停為WHO提供經費。

川普在白宮記者會上表示，WHO「未能履行其基本職責，必須為此責任。」他並表示，WHO宣揚了中國對於新冠狀病毒疫情的「虛假消息」，這或已導致疫情的爆發程度大於其原本會發生的情況。

(時報資訊)