白宮經濟顧問庫德洛透露，美國總統川普將在兩天內發布復工指導方針的重要聲明，週二美股上漲，漲幅介於2.39至4.44％，美股四大指數短期強彈。APPLE上漲5.05%，TESLA上漲9.09%，台積電ADR上漲3.86%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為5日線至10日線，壓力為10,360點至2年線（約在10,710點）。

（3）技術指標：KD開口向上，9日K值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為126點附近，壓力為133點左右，KD技術指標開口向上，9日K值位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括半導體、IC設計、PA、散熱、PCB、生技/防疫、車用等。

觀盤重點，觀察台股指數是否能守穩在5日線之上並續創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，選股方向可留意預期第一季財報佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、高殖利率、生技、金融、車用、防疫概念股等。

(時報資訊)