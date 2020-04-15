YouTuber蔡阿嘎與二伯婚後幸福，常常上傳和大寶蔡桃貴的有趣影片，愚人節時二寶「蔡波能」也順利報到。蔡阿嘎昨（15日）上傳了「新手爸媽日記系列」影片，拍攝二伯在坐月子時，當母奶媽媽一天都在做什麼，記錄二伯擠母奶的過程是相當辛苦。

蔡阿嘎上傳二伯擠母奶影片，分享「母奶媽媽人生」。二伯說：「生小孩不是最痛，脹奶和餵奶才是最痛的。」有些媽媽會直接親餵小孩，但小孩不太會吸允，容易把奶頭咬得很痛，所以她是利用擠到奶瓶的方式餵食小孩。她也說，擠母乳時子宮宮縮會比較明顯，除了上面痛，下面也會覺得痛。

二伯擠奶的辛苦過程。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

她也透露，「每天被叫醒的不是鬧鐘，而是脹奶。」而且每4個小時要擠一次，一天6次，一次至少都要半小時，若沒有把奶擠完，半夜就會被脹醒，十分辛苦。此外，擠完奶還要擦藥，因為一直擠奶的關係，乳頭會非常痛，甚至還會破皮。

二伯表示，擠奶還會破皮，需要擦藥。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

二伯透過影片告訴大家，擠奶很辛苦，奶水也不一定很多，請媽媽們放寬心，沒有奶水還有配方奶可以使用，也請身旁的親友不要給媽媽們太大的壓力。

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(中時電子報)