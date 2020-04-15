女星方志友參加《超級星光大道》出道，2015年時她突然宣布和楊銘威結婚，且雙喜臨門。今(15日)周刊爆料方志友和吳念軒過從甚密，引發熱議，而方志友過去坦言，因為早婚所以變得要以家庭為重，自己的時間變得不重要，「有時候會有點sad」。

方志友5年前和同劇演員楊銘威證實懷孕4個月，不久兩人便火速登記結婚，方志友的閨密昆凌當時也是證婚人之一，兩人婚後育有一子一女，家庭幸福，今《鏡周刊》則爆料婚姻亮紅燈，方志友在車上開撩鮮肉吳念軒，方志友則透過經紀人道歉，承認說話沒拿捏好分寸。

而方志友2年前在IG限時動態回答網友問題，有人問方志友是否遇到早婚的難題？她說有時會因為必須犧牲自己時間有點難過，但也因此更懂得利用時間，所以也不算問題，問她家人在心中的排行，她則回應目前是女兒、兒子，最後才是老公，第一次當媽時的心情是「徬徨又期待又怕受傷害」，老公楊銘威亂入問：「愛我嗎？」方志友則回：「愛啦」。

(中時電子報)