華為旗下海思半導體傳出將麒麟710A處理器下單給陸廠中芯，此舉向川普政府證明即使限制台積電供貨，也難以撼動華為營運。Digitimes報導，華為轉單中芯宣示意義大，14奈米量產仍看不到台積電車尾燈。

華為上一代麒麟710晶片由台積電12奈米代工。快科技報導，中芯國際14奈米製程與台積電16奈米為同一代的，12奈米則是台積電16奈米再升級，由於台積電的先進製程技術居於領導地位，中芯14奈米生產麒麟710A很難趕上，其CPU頻率就從2.2GHz降至2.0GHz。

不過華為海思最新麒麟710A晶片下單給中芯意義非凡，從封裝到晶圓代工，華為將核心CPU、製造供應鏈轉給陸廠，目前在性能和產能上可能會遇到問題，但長期來看，分散晶片製造來源，以確保供應鏈安全無虞是有其必要性。

中芯積極擴建14奈米產能，從之前月產1000片晶圓，3月成長到4千片，7月將達到每月9千片晶圓，年底可望月產1.5萬片晶圓。

Digitimes也指出，華為轉單中芯，除了向美方展示大陸晶圓代工實力，更證明任何限制台積電供貨的做法，都無法撼動華為營運，其宣示意義大於實際，對產能滿載的台積電不受影響。

(中時電子報)