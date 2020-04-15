雖然摩根大通和富國銀行公布的財報令人擔憂，但投資人看好新冠肺炎疫情似乎已經到頂，以及川普政府將開始放寬防堵新冠肺炎疫情的封鎖措施，周二美股大漲。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，這場公衛危機似乎正在緩解，川普總統將在未來一兩天發布一些重啟美國經濟的決定。美國疫情最嚴重的紐約州州長古莫表示，自疫情大爆發以來，紐約州的住院總人數首次下降。

周二收盤，道瓊工業指數漲558.99點或2.39%，為23,949.76點。標普500指數漲84.43點或3.06%，為2,846.06點。那斯達克指數連漲第4個交易日，終場上揚323.32點或3.95%，為8,515.74點。

蘋果公司大漲5.1%，亦為美股帶來提振。繼2月暴跌後，3月iPhone手機在中國的出貨量反彈。

亞馬遜上漲5.3%，收在2,283.32美元，再創歷史新高，是推升那斯達克指數的主力之一。

摩根大通和富國銀行盤中由升轉跌，兩家華爾街大行首季獲利大減，因提列數十億美元準備金。

(時報資訊)