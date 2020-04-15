PC/NB、網通等被動元件在第2季見到供不應求，華新科(2492)4月及5月訂單滿載，華新科副董事長兼副執行長顧立荊表示，目前晶片電阻B/B值約1.8到2，MLCC(電容)B/B值逾1.5，為因應需求，公司亦將一部分下半年擴產計畫提前至第2季，今年底電阻及電容月產能將達550億顆。

全球新冠肺炎疫情蔓延，各國封城封國，推升居家辦公、虛擬學習等遠距生活需求，帶旺PC/NB、網通、電競、WiFi及電源相關需求高度成長，但大陸生產佔全球產出70%的被動元件產業歷經1月下旬到2月中大陸地區因新冠肺炎疫情大規模停工，好不容易自2月中開始復工，卻又遭逢疫情延燒至日本、東南亞各國，讓全球主要被動元件廠產出受到嚴重影響，供需不平衡致使PC/NB相關0402及0603型號的產品相對吃緊，華新科4月及5月產能幾乎達滿載狀態，交期已拉長至90天，且已有客戶開始下單第3季長單。

顧立荊表示，由於日本廠幾乎已淡出晶片電阻市場，且馬來西亞停產，市場供給短缺，晶片電阻B/B值達1.8到2，電容部分B/B值亦逾1.5%，為反應原物料成本，對長期經營夥伴已價格調整，通路部分則看市場。

相較於其他同業因新冠肺炎疫情復工率偏低，華新科目前復工率已從第1季的50%到60%提升至80%到90%，馬來西亞廠區生產醫療及官方用元件亦獲准部份復工，半成品也已運至台灣，產品供貨能力不受影響，由於產能幾乎滿載，華新科也將原規劃在第3季及第4季擴產計畫趕在第2季開出10%到15%新產能，4月電阻及電容月產能均已達500億顆，以80%產出來估算，第2季單月生產出貨將達400億顆。

顧立荊表示，2017年到2018年公司生產據點以大陸為主，經過2018年到2019年調整，目前MLCC產值以台灣廠區最高，佔比超過一半，電阻部分，大陸廠區產值約70%，馬來西亞約佔20%到30%。

華新科第1季合併營收為63.74億元，年減23.38%，顧立荊表示，第1季因1月及2月復工率低，閒置成本很高，毛利率不會太好，不過3月會正常，由於ASP有適度調整，且公司增加直接客戶比重，客戶及產品組合可望產生綜效，第2季起會更好。

(時報資訊)