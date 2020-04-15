針對週刊報導已婚的方志友與合作新戲的吳念軒流出行車記錄器的曖昧車上對話，方志友經紀人表示，「志友在言語尺度上沒有拿捏好，她覺得抱歉也會好好檢討」。至於夫妻關係，楊銘威表示，他了解志友的個性，不會太認真看待這件事。

(中時 )