人妻方志友車內曖昧鮮肉吳念軒？當事人回應了 08:552020/04/15 中時 林淑娟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 方志友日前還po出和老公楊銘威及兩小孩一家人甜蜜出遊照。（摘自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對週刊報導已婚的方志友與合作新戲的吳念軒流出行車記錄器的曖昧車上對話，方志友經紀人表示，「志友在言語尺度上沒有拿捏好，她覺得抱歉也會好好檢討」。至於夫妻關係，楊銘威表示，他了解志友的個性，不會太認真看待這件事。 (中時 ) #曖昧 #言語 #尺度 #對話 #方志友 #新戲 #吳念軒 #楊銘威 #夫妻 也許您會感興趣 推薦閱讀 《戀愛倒帶中》齊雅拉偷吃無悔 04:102020/04/12 娛樂新聞 獨家／郭書瑤路上慘掉包 緊急求援120分鐘速找回 12:432020/04/12 娛樂 休傑克曼結婚24周年深情告白「某大姐」 網閃瞎：模範夫妻 16:072020/04/12 娛樂 月存十萬仍買不起台北房？網點破關鍵 17:092020/04/12 日常 木村拓哉20年首次公開工藤靜香夫妻合照 「一出手」閃爆！ 10:092020/04/14 娛樂 兒用公主水壺被嘲笑...陳仙梅回這一席話 網感動推爆 10:392020/04/14 娛樂 旅美30年確診才返台？網7點還原當年 15:572020/04/14 日常 方志友爆車內曖昧小鮮肉「沒人看得到」 當事人回應了 07:592020/04/15 娛樂 親眼看方志友激吻吳念軒 楊銘威真實反應超驚 08:472020/04/15 娛樂 方志友25歲帶球早婚 昔認最大困難「有時候會難過」 08:492020/04/15 娛樂 娛樂熱門新聞 何妤玟婚後與KID「親密接觸」踩底線 遭尪撕衣教訓：妳這X婦 - 娛樂 木村拓哉20年首次公開工藤靜香夫妻合照 「一出手」閃爆！ - 日韓 方志友爆車內曖昧小鮮肉「沒人看得到」 當事人回應了 - 娛樂 吳宗憲找余天作證再告館長 最新進度曝光！「神秘大哥」參戰 - 娛樂 親眼看方志友激吻吳念軒 楊銘威真實反應超驚 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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