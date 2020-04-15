方志友今(15日)被周刊爆料曖昧小鮮肉吳念軒，兩人單獨在車內對話流出，關係引外界揣測，其實，方志友去年底曾透露婚姻起變化，坦言「家庭卡卡有摩擦」。

方志友和楊銘威因合作戲劇《愛上兩個我》相識相戀，更在拍攝《我的寶貝四千金》時意外懷孕，戲裡戲外都搶當未婚媽媽，25歲就帶球閃嫁楊銘威，雖然兩人早有結婚共識，但孩子來得突然，讓她曾擔心對方會不要小孩，幸好楊銘威得知後超開心，還用誠意打動方媽媽，娶得美嬌娘。

婚後方志友和楊銘威感情依舊甜蜜，她常分享生活點滴，透露老公很寵她，連公公也超疼她，會幫她準備愛心早餐，讓她直呼：「我的人生還有什麼好值得抱怨的」。不過去年底，她接受三立新聞專訪透露，2019年她過得辛苦，除了煩惱買房子、小孩教育問題，在工作和老公之間也有了摩擦、卡卡的。

甚至已為人母的她，很多角色受限，夫妻倆發現對未來感到有點茫然，沒有希望、沒有方向，但她卻沒後悔年紀輕輕就進入婚姻，現除了買房讓她煩惱外，其他都和楊銘威達成共識，一起努力為家庭前進。

(中時電子報)