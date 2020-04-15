世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），近日指責台灣對他進行人身攻擊，對此，台灣設計師聶永真、網路紅人阿滴等人，近日募資2千萬，14日在紐時刊登全版廣告反擊譚德塞。卻引起網友熱議，雖有網友覺得設計十分用心，卻也有不少網友惡評直言「意義不明」、「好在沒捐」。

會讓網友惡評的原因在於設計師聶永真設計刊登於美《紐約時報》的廣告中，文案切成上下兩塊，分別以黑、白為底色。上半部以世衛英文縮寫表達「誰」，提出疑問句WHO can help?（誰能幫忙？）；下半部回應：Taiwan（台灣），讓不少網友批評「直覺看到就覺得意義不明」。

至於文案底下有關寫給全世界的公開信，內容主要表示：「你們並不孤單，台灣與你們同在。我們知道你們的處境，知道這有多麼艱難。台灣2003年受嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情重創、被世衛組織孤立，知道單打獨鬥的孤單有多困難」。這部分也有網友直指，「版面大部分是沒內容的留白，詳細內容在小角落，讀者可能沒興趣去讀」。

網友在批踢踢留言評論部分網路意見領袖在紐時刊登的廣告。（圖/翻攝自 批踢踢論壇）

另還有些批評還是：「這是設計師設計？文字是不錯，但一般美國人根本看不太懂吧！」、「相信這設計，如果是外國人買來看，大概只會掃一眼後翻頁的那種」、「點進去不到一分鐘就不想看了」。也有網友嘲諷「加一點手機規格說明～應該會更有記憶點！」、「整個就是手機廣告，模糊焦點了」。

但也有部分網友表示稱讚，「有設計sense的人都知道這廣告有多好」、「學會欣賞啦，其實不難看」。

據公開資料顯示，聶永真是台灣著名的平面設計師，其作品曾在國際上屢次獲獎，在2016年擔任當時的民進黨總統參選人蔡英文競選官方視覺設計。

(中時電子報)