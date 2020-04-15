男子程宇2017年3月誘騙陳姓女模出門後性侵殺害，一審依強制性交殺人等罪判處無期徒刑。眼見逃死，程嫌一臉笑意回看守所。檢方上訴仍求處程宇死刑，高等法院昨(14日)開庭，程宇仍否認性侵與姦殺女模，律師當庭出招聲請精神鑑定獲准，將鑑定是否「性成癮」傾向，但被害家屬律師仍求處死刑，高院將在下次開庭時傳喚鑑定人作證，做為是否判死參考。

程宇在一審宣判時，向戒護的法警說「可能會判死，一定要上訴」，但事後得知逃死後，步出法庭時步伐輕盈，冷血告訴法警「從未夢過死者」，在囚車上難掩心中逃死的喜悅，一路笑回看守所。

程宇2017年12月涉嫌指姦直播女模後，2018年3月1日以外拍為由，誘騙梁姓前女友的閨蜜陳姓女模到南港某廢棄大樓地下室，性侵陳女後以背帶勒死她，再用外套蓋住屍體掩人耳目，即與梁女共遊台中，持陳女信用卡消費，爽住五星級飯店，遭逮後還嫁禍給梁女，企圖減輕罪行。

士林地院認為，程宇為洩慾計畫性侵，並未想要殺人，是因死者驚聲尖叫，擔心事跡敗露，趁死者穿回衣褲時，臨時起意將她勒斃，手段並非特別殘暴，並非窮凶極惡之徒，未達罪無可逭地步，且台大、榮總拒絕精神鑑定，無法認定程有無教化可能，加上立法者對死刑存廢趨於限縮，縱使判決確定，未立即執行，故判決仍應謹慎，判決無期徒刑。

檢方認為，性侵殺人刑度為無期徒刑、死刑，既然程是累犯，還嫁禍他人，毫無悔意，判決無期徒刑理由離譜，因此提出上訴求處死刑，但高院法官人依照程宇律師聲請，准予聲請神鑑定，以確定程是否有性成癮傾向，作為未來判決量刑參考。

(中時電子報)