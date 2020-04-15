路透預測：人民幣兌美元價格開在7.0389元 10:282020/04/15 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透15日根據中國外匯交易中心（CFETS）公布的人民幣匯率形成機制測算，人民幣兌美元中間價預計會開在7.0389元附近，較上日昇值約17點。 (旺報 ) #人民幣 #美元 #路透 #日昇 #中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 有男女陪侍酒店 都須停業 04:102020/04/11 生活新聞 請疫情中心長官下凡來 04:102020/04/11 時論廣場 台南市托嬰中心傳照顧不當 社會局查無通報紀錄 14:112020/04/11 社會 5同窗「在欉紅」聯展 多元創作媒材有看頭 17:462020/04/12 生活 《商情》適逢英國耶穌受難日 上周五LME基本金屬期貨休市一日 10:012020/04/13 財經 人民幣中間價升54點 10:462020/04/13 財經 在岸人民幣收跌130點 19:042020/04/13 財經 《商情》適逢英國復活節 周一LME基本金屬期貨休市一日 10:002020/04/14 財經 人民幣優存 外銀全面下架 04:102020/04/15 投資理財 人民幣中間價微升4個基點 10:212020/04/15 財經 兩岸熱門新聞 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 兩岸藝文 - 旺報 兩岸恐變？陸前國安部主任李文章 任國務院副祕書長 - 兩岸 - 旺報 華航改名？港媒：需ICAO同意 現任秘書長大陸籍 - 兩岸 曾經，我不認為自己是中國人（下） - 兩岸藝文 - 旺報 愛馬仕重開張 廣東單日營業額8000萬創記錄 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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