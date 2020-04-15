日前高市府突擊金芭黎舞廳，舞小姐嚇得鳥獸散。（中時資料照 柯宗緯攝）

高雄1名曾到金芭黎舞廳消費的台商，因確診新冠肺炎，從1月23日入住負壓隔離病房，直到到4月12日出院，住院81天，成為住院最久個案。不過據《聯合報》報導，該台商返家後，引發社區住戶緊張，地方民代必須一再安撫。

指揮中心發言人莊人祥12日在記者會中透露，該名台商之前因檢驗結果反覆而遲遲無法解除隔離，媒體追問該名台商狀況，莊人祥雖不願正面證實該名台商已出院，表示「應該是有好消息」，暗示有希望解除隔離。據了解，該台商通過3採陰性，12日出院。

這名50多歲台商受到全國矚目，主要是曾隱匿旅遊史到處趴趴走，還到金芭黎舞廳尋歡，最後被高市衛生局重罰30萬元，檢舉台商的舞小姐也一夕暴紅，獲封「護國舞小姐」。

但最近傳出護國舞小姐遭業界封殺，立委劉世芳臉書PO文「高市府幫或不幫？」劉世芳指出，舞小姐是舉報人應適當保障，傳出舞廳行業封殺她，有就業歧視、性別歧視，市府應該站在第一線保障她，若當時沒有她勇敢揭露訊息，現在的高雄早就陷入恐慌與災難。

高市勞工局長王秋冬表示，13日中午高市勞工局已主動聯繫上舞小姐，但對方基於隱私不願多談，目前沒有急迫需求。

(中時電子報)