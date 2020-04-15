高雄1名曾到金芭黎舞廳消費的台商，因確診新冠肺炎，從1月23日入住負壓隔離病房，直到到4月12日出院，住院81天，成為住院最久個案。不過據《聯合報》報導，該台商返家後，引發社區住戶緊張，地方民代必須一再安撫。
指揮中心發言人莊人祥12日在記者會中透露，該名台商之前因檢驗結果反覆而遲遲無法解除隔離，媒體追問該名台商狀況，莊人祥雖不願正面證實該名台商已出院，表示「應該是有好消息」，暗示有希望解除隔離。據了解，該台商通過3採陰性，12日出院。
這名50多歲台商受到全國矚目，主要是曾隱匿旅遊史到處趴趴走，還到金芭黎舞廳尋歡，最後被高市衛生局重罰30萬元，檢舉台商的舞小姐也一夕暴紅，獲封「護國舞小姐」。
但最近傳出護國舞小姐遭業界封殺，立委劉世芳臉書PO文「高市府幫或不幫？」劉世芳指出，舞小姐是舉報人應適當保障，傳出舞廳行業封殺她，有就業歧視、性別歧視，市府應該站在第一線保障她，若當時沒有她勇敢揭露訊息，現在的高雄早就陷入恐慌與災難。
高市勞工局長王秋冬表示，13日中午高市勞工局已主動聯繫上舞小姐，但對方基於隱私不願多談，目前沒有急迫需求。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。