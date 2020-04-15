美國重災區紐約新冠肺炎疫情趨緩，美國總統川普急於重啟停擺已久的經濟活動，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）昨（14）日為他背書，指出美國準備好了，更表示川普1、2天內將會針對何時重啟經濟發表「重大聲明」。

白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）14日表示，美國總統川普1、2天內將會針對何時重啟經濟活動發表「重大聲明」。

福斯新聞網（Fox News）報導，白宮經濟顧問柯德洛昨日接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）節目主持人瓦尼（Stuart Varney）專訪時表示，美國總統川普計劃在1天或2天內，針對美國何時重啟經濟活動發布「非常重大的聲明」。

他說：「一般大眾、中產階級、藍領階級勞工，我們希望讓他們盡快回去工作，這個國家已經準備好返回工作崗位。」

川普10日曾預告，針對美國何時重新啟動經濟，他將做出此生最重大決定，並且向上帝祈禱自己做了正確決定。

柯德洛指出，川普將逐步讓美國部分地區重啟運作，這個構想日前也獲得美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任佛奇（Anthony Fauci）認可。

目前全美有超過40州對居民發布禁足令，多數州政府更限制僅有超市、藥局等必要服務產業能持續營業。

(中時電子報)