世界衛生組織（WHO）否認台曾示警新冠肺炎恐人傳人一事，遭到中央流行疫情指揮中心狠打臉，並進一步證實該信是由疾管署疫情中心主任劉定萍操刀，前疾管局首任局長張鴻仁指出，該封信件的份量很夠、內行一看就知道代誌大條！

世界衛生組織（WHO）否認台灣曾示警新冠肺炎會「人傳人」一事，對此指揮中心也於記者會上駁斥，透過網路發現武漢出現「非典型肺炎案例」後，就立刻發電子郵件示警，當地的患者接受「隔離治療」。

而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也說，任何公共衛生專家看見「非典型肺炎案例」和「隔離治療」兩個詞以後，應該都能明白，並呼籲WHO不要一錯再錯，應秉持專業來做事。

根據《東森新聞雲》報導，指揮中心證實該封信是由疾管中心劉定萍操刀，而張鴻仁受訪後也以2003年的SARS為例，指出WHO在不同時空的處置，並表示該封信件的份量非常夠、只要你是內行一看就知道代誌大條。

2003年SARS大爆發時，義大利醫師發現此疾病發信示警WHO，不出兩週WHO便透過全球疫情預警系統發出警訊，但此次面對新冠肺炎的處理方式卻截然不同，倘若比照當年規格處理，疫情也許會有很大的不同。

(中時電子報)