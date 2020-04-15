根據美國媒體報導，美國總統川普在今天的記者會上要求美國職業賽會盡快恢復比賽，他將在近期內邀集職業球隊老闆聽取意見，當中就包含了以大砲著稱的獨行俠老闆庫班。不過，庫班不領情，反而要川普別管太多，NBA會在遵從專家的意見以及安全無虞下才會重新開打。

NBA自從3月12日爵士球員戈貝爾染病後即宣布無限期停賽，隨著疫情持續擴散，NBA想要復賽的日子始終遙遙無期。

川普今天表示，「希望所有職業比賽都能盡快恢復，我已厭倦看14年前的棒球比賽了，即便我沒什麼時間去看。」

川普隨即表達將會與職業賽會高層商討復賽時間，當中包含了NBA總裁席爾佛、獨行俠老闆庫班、NFL新英格蘭愛國者老闆卡拉夫特、達拉斯牛仔老闆瓊斯等人。

但庫班似乎不領情，他日前曾表示，這次疫情提供他從政機會，而且嘲諷川普對於經濟復甦的期盼不實際，因為這個當下沒有人敢走出家們去消費。

庫班更進一步發狠話表示，NBA是否復賽不是政客說的算，而是要等到疫情獲得控制之後，衛生醫療部門說可以才行，我們不會讓球員暴露在危險之下打球，這是我們的責任。

身價41億美元的庫班，全球富豪榜僅排名478，在有錢人的眼中庫班的確不算是頂級豪門，但他熱愛NBA，諾威茲基退休的時候紅了眼眶，布萊恩與女兒空難過世也是第一個發文悼念，他不滿NBA裁判眾所周知，這些年來被罰了311萬美元，但對於他擁有的身價猶如九牛一毛，他不斷挑戰現制，只是因為他看到了缺失，在球員眼中他是一位好老闆。

庫班從來沒有掩飾從政的企圖心，2015年就曾表示對於民主黨總統候選人希拉蕊不滿，揚言如果是他代表民主黨參選，肯定能擊潰川普。這句話雖然在外界看來是笑話，但從中可以看到他對於政治的狂熱程度，也難怪他會不斷嘲諷川普了！

(中時 )