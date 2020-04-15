櫃買中心配合108年第4季財務報告公告，自4月7、8、9、13日已舉行過四場次主題業績發表會，今（15）日為「電子資訊」主題業績發表會，由協禧（3071）、三聯（5493）、安碁資訊（6690）等三家上櫃公司登場，以線上方式說明最新業績及營運展望。

櫃買中心系列六場次主題業績發表會，櫃買市場最大族群為電子資訊業，今日「電子資訊」主題業績發表會，邀請三家相關領域且表現優異之公司，包括散熱模組及風扇製造廠商協禧、感測與監控專業系統整合廠三聯、及從事資訊安全整合性監控及防護服務廠商安碁資訊。

接續是周五（17日）進行櫃買第六場次「櫃買特色」主題業績發表會，有專業特用化學材料供應商崇越電（3388）、從事各類建築防火材料研發生產及銷售的專業廠商國碳科（4754），及半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）等三家公司參加。

櫃買中心指出，本系列六場次業績發表會主題多元豐富，各場次業績發表會皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，可查詢櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁\最新消息\櫃買影音」）。

(工商 )