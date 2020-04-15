東陽（1319）自結合併稅前淨利0.86億元、年減64.46％，累計前三月稅前淨利3.83億元、年減37.21％，每股稅前淨利0.73元。

東陽表示，將持續發展水性塗裝及電鍍等產品提高附加價值，並投入輕量化產品的研發，蓄積未來營運成長動能。

(工商 )

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