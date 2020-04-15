東陽首季每股稅前淨利0.73元 09:232020/04/15 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）自結合併稅前淨利0.86億元、年減64.46％，累計前三月稅前淨利3.83億元、年減37.21％，每股稅前淨利0.73元。 東陽表示，將持續發展水性塗裝及電鍍等產品提高附加價值，並投入輕量化產品的研發，蓄積未來營運成長動能。 (工商 ) #東陽 #每股稅前淨利 #稅前淨利 #累計前 #塗裝 也許您會感興趣 推薦閱讀 新動能挹注 特力、寶雅業績逆勢紅 04:092020/04/11 證券．權證 《資訊服務》傳奇Q1稅前EPS1.28元 08:182020/04/13 財經 《業績-電子零件》毅嘉Q1稅前淨利創6年同期新高 Q2拚回溫 16:312020/04/13 財經 不畏疫情 泰碩 2月每股賺0.06元 04:102020/04/14 證券．權證 上市Q1營收6.9兆 年減7％ 04:102020/04/14 證券．權證 支持蘇揆拿掉華航標誌 民眾黨籲先提出方案 15:232020/04/14 政治 財經熱門新聞 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 即時 最優秀主權基金也栽筋斗！ 老謝揭台積電重摔內幕 - 財經 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 今年首見！外資大買151億元 聚焦16檔 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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