高價股扮最佳助攻手，台股飛越10,300點關卡！台股三千金催油門，700元級精測及祥碩助威，百元以上高價股行情火熱，大江（8436）、立積（4968）、愛普（6531）等全面飆漲逾9％，而富邦媒（8454）、安碁資訊（6690）及瑞基（4171）不僅已領先大盤收復股災缺口，更一舉躍上歷史新高價。

國安基金信心喊話奏效，台股14日大漲233點，順利攻克10,300點整數關，盤面高價股上演激情戲碼，較勁意味十足。台股前有三千金大立光、矽力-KY與信驊領軍指路，分別強彈3.53％、7.48％、6.47％；後有700元等級的精測和祥碩勁揚7.29％、9.63％齊心力挺，組成台股前哨部隊。

該前哨部隊五虎將來頭不小，背後均擁業績題材撐腰，其第一季營收都比去年同期大增三至五成不等，基本面表現穩健。矽力-KY去年下半年成功打入華為的電信設備供應鏈，目前已經開始量產出貨；精測則供應高通5G晶片測試，隨高通近期拿下三星、OPPO、小米等旗艦機種，營運可望連帶沾光。

根據統計，台股百元俱樂部當中，共計有152檔個股，在多頭總司令的號令下，百元以上的高價家族動起來，14日總計有144檔收漲，比重逼近九成五高水位，其中更有76檔漲幅勝過大盤的2.31％。 進一步觀察，逾百元的高價家族裡，訊芯-KY、瑞基、凱羿-KY、大江、立積、祥碩、愛普、儒鴻、臻鼎-KY、巨大、矽力-KY、精測等12檔，單日漲勢皆達到7～9％門檻，展現遇強則強的大將之風。

華南投顧董事長儲祥生分析，此波股災爆發以來，高價族群已整理好一段時間，隨後台股迎來跌深反彈，其表現亦相對平淡，14日表態似有落後補漲的味道，同時也匯聚起盤面多方人氣。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，高價族群多分散在各個產業別，但在其產業都占有舉足輕重的領導地位，由於獲利呈高成長，導致本益比偏高，一旦股市發生重挫，股價修正幅度相對大，因此當高價股回神，可視作市場信心回穩的重要指標。

(工商 )