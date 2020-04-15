美股消息面：

1.中國3月貿易數據優於預期，帶動投資人的風險偏好回升，周二美元指數跌至兩周新低，尾盤跌0.5%，報98.90。歐元兌美元漲0.62%，報1.0981美元。對中國需求高度敏感的澳元走高，兌美元勁揚0.8%，報0.6432美元。美元兌日圓下跌0.52%，報107.2日圓。

2.新冠肺炎疫情下的避險需求仍在，以及受美元走軟帶動，周二金價連漲第4天，終場紐約6月期金收漲7.5美元或0.4%，為每盎斯1768.90美元，創下2012年10月以來新高，盤中最高升至1788.80美元。

3.世界主要產油國雖達成規模空前的減產協議，但新冠肺炎疫情導致需求疲弱不振的擔憂揮之不去，周二紐約5月期油收跌2.3美元或10.3%，為每桶20.11美元，創下3月30日以來新低，盤中最低跌至19.95美元。倫敦布蘭特6月期油收跌2.14美元或6.7%，為每桶29.60美元，創下4月1日以來新低。

(時報資訊)