宏正(6277)持續調節IC設計股信驊(5274)股票，4月開始處分信驊股票，累計兩次共處分信驊667張持股，處分利益6.65億元，約貢獻EPS達5.56元。經2次處分後，宏正仍持有信驊376張股票，持股比例降到1.1%。

宏正昨天再公告處分信驊306張，每股平均交易價格為1069元，處分利益3.09億元，以宏正目前股本11.95元計算，貢獻每股純益約2.58元。

宏正3月合併營收達3.95億元，月增4.21%、年減4.75%，累計今年第1季合併營收11.53億元，季減13.69%、年減0.22%。宏正加速評估東南亞設廠進度，最快本季決定是否在泰國落地，正式完工投產時間將落在明年第1季。

宏正也表示，新冠肺炎疫情帶動遠端應用商機熱，今年毛利率與整體營運可望優於去年，宏正去年毛利率60.4%，年增1.6個百分點；營業利益7.76億元，年減6%，稅後純益7.27億元，EPS為6.05元。董事會通過去年度盈餘每股擬配發5.3元現金股利，盈餘分配率9成。

宏正表示，近年公司積極布局遠端應用及多功能直播機等，疫情變化有助於帶動相關需求，包含遠端辦公、遠端機房管理、遠距會議室、遠距教學等應用，該公司都布局，可滿足不同客戶需求。

(時報資訊)