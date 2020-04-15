科妍(1786)長效一針劑型關節腔注射劑獲健保署核准，今日多頭氣勢如虹，股價跳空漲停，緊緊鎖在58.4元，開盤不到3分鐘，有1500餘張搶著要買。

科妍旗下海捷特加強型（HYAJOINT Plus）一針劑型關節腔注射劑，取得台灣健保給付核價，今年5月1日起生效。科妍是國內唯一一家取得健保核價，真正經過臨床驗證療效可維持長達一年的一針劑型關節腔注射劑。

據產業調查報告，全球關節腔注射劑市場一年約22億美元，年複合成長率近10%，一針劑型更高達30%以上。退化性關節炎常見於55歲以上人口，發生機率為三分之一，隨著人口老化，此類產品每年需求呈現二位數成長。依據內政部統計，109年65歲以上老年人口已達360多萬人，因此退化性關節炎人口數在台灣估計近200萬人左右，而依據健保局公佈107年關節腔注射劑施打數量推算，國內每年僅20多萬人次注射關節腔注射劑，因此，關節腔注射劑在國內應有5倍以上成長空間。

台灣的健保原先僅對於五針及三針劑型給付療程，一針劑型則由患者自費，因此一針劑型產品使用數量無法有突破性增加，但透過健保署此次一針劑型產品的給付核價，將有效引導治療退化性關節炎的醫療資源到更具效能的一針劑型療程，可使科妍一針劑型產品台灣市場的銷售量，得到突破性的增長。

(時報資訊)