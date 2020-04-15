不尋常？陳時中參拜大甲鎮瀾宮 與標哥同台 09:312020/04/15 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中（右）前往鎮瀾宮參拜，與顏清標（左）在宣布繞境進香停辦後，首度會面。（ 鎮瀾宮提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中參拜鎮瀾宮，廟方接待人員全數配戴口罩。（ 鎮瀾宮提供／王文吉台中傳真） 農曆3月23日是天上聖母媽祖誕辰，大甲鎮瀾宮在子時舉行祝壽大典，董事長顏清標、副董事長鄭銘坤率董監事參拜並行三獻禮，接著進行誦經祈福。衛福部長陳時中在則上午9點蒞臨參拜，除祈求疫情穩定、力拚零確診紀錄，也感謝鎮瀾宮共體時艱，配合遶境延期及廟內人流管控。 (中時 ) #鎮瀾宮 #陳時中 #廟方 #預告 #衛福部 也許您會感興趣 推薦閱讀 曾批政治不要凌駕專業 柯P與阿中同台好尷尬 12:382020/04/11 政治 陳時中公布電郵 痛斥WHO不要一錯再錯 14:152020/04/11 生活 陳時中打臉WHO 內行人說外行話 04:102020/04/12 生活新聞 陳時中秀電郵 新黨：哪裡有寫人傳人？ 12:192020/04/12 政治 陳時中：清明連假關鍵期 首階段過關 14:172020/04/12 生活 捐口罩被新加坡第一夫人冷回 陳時中吐八字 14:382020/04/12 生活 陳時中公布電郵中英對照 04:102020/04/13 生活新聞 陳時中承認 做了讓新加坡困擾的事 15:202020/04/13 生活 行政院16點記者會 陳時中說明快篩試劑 16:022020/04/13 政治 《翻爆晚間精選》陳時中承認 做了讓新加坡困擾的事 17:072020/04/13 生活 政治熱門新聞 川普撤資WHO...網：譚德塞又找到新金主了！ - 政治 怎會走到這地步！林為洲嘆：他害慘韓國瑜 - 政治 台買廣告登紐時反擊譚德塞 網竟惡評如潮？ - 政治 罷韓有內鬼！？高雄地方人士驚爆基層亂象 - 政治 陸官媒為何警告民進黨？趙少康分析後大驚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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