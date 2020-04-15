衛福部長陳時中參拜鎮瀾宮，廟方接待人員全數配戴口罩。（ 鎮瀾宮提供／王文吉台中傳真）

農曆3月23日是天上聖母媽祖誕辰，大甲鎮瀾宮在子時舉行祝壽大典，董事長顏清標、副董事長鄭銘坤率董監事參拜並行三獻禮，接著進行誦經祈福。衛福部長陳時中在則上午9點蒞臨參拜，除祈求疫情穩定、力拚零確診紀錄，也感謝鎮瀾宮共體時艱，配合遶境延期及廟內人流管控。

(中時 )