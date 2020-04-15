富二代炫富一個比一個更誇張，但用人骨做成的包包你敢用嗎？據英國《每日郵報》報導，印尼富二代阿諾德．普爾特拉（Arnold Pultra）早在IG以炫富出名，不過，在近期他Po出的照片中，手中提的包包原料竟然是鱷魚舌頭與兒童的脊椎，引發爭議。

據普爾特拉介紹，這款包包的原料主要是鱷魚舌頭，並配有人體脊椎的提手和毛邊飾面，他還將這款包包標價5000美元（約合人民幣3.5萬元）。

他在IG上寫到，包包的提手是由一名患有骨質疏鬆症小孩的整個脊椎製成；不過，有媒體實際詢問，他又拒絕確認這根脊椎骨確實是來自一名兒童，他只表示，脊椎骨是憑合法文件自加拿大採購，原本屬於一家合法的人體標本交易公司，並計畫用於醫學研究用途，但因為標本已足，所以才有機會取得並用來製成包包。

對此，醫學專家判斷，包包的提手確實是一個兒童的脊柱。

當然，普爾特拉在IG上炫富已非常新鮮事。他曾在IG炫耀，用3萬美元（約合人民幣21萬元）買到鱷魚夾克衫；也分享過與伊索比亞部落原住民的合影；希臘超級遊艇是他日常的交通工具；另外，3年前，他已是印尼知名的汽車收藏家。

(旺報 )