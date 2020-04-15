繪圖晶片大廠NVIDIA（輝達）宣布支援RTX的《Minecraft》將於本週在Windows 10上推出公開測試版，並為這款全球最暢銷的電玩遊戲導入逼真的陰影、光線和明亮的色彩，全球數百萬的《Minecraft》玩家將能體驗他們親手打造的世界變得前所未見地栩栩如生。

NVIDIA遊戲事業部資深副總裁Jeff Fisher表示，NVIDIA與Mojang Studios攜手合作為《Minecraft》導入新一代光線追蹤與人工智慧，成果相當出色。社群的玩家們對於《Minecraft》RTX的推出相當興奮，而我們也迫不及待地想看看他們打造的世界。

台灣時間4月17日星期五凌晨1點，使用《Minecraft》Windows 10版本的玩家可以免費下載這款備受期待的遊戲測試版更新，推動包含即時光線追蹤、更逼真的材質以及NVIDIA DLSS 2.0在內的新一代繪圖技術發展。

NVIDIA還為玩家帶來六款《Minecraft》全新世界，玩家可以至《Minecraft》市集免費下載，並體驗在《Minecraft》遊戲裡開啟即時光線追蹤所帶來的無限可能。

微軟Minecraft系列創意總監Saxs Persson表示，《Minecraft》RTX 版本對《Minecraft》而言是一項重大的發展。在一般的《Minecraft》中，遊戲核心是使用方塊來打造自己的世界，而GeForce RTX GPU透過加入生動的光線效果、陰影、反射、折射以及多項針對開發者工具套件的功能，改造了《Minecraft》世界，為其帶來更加真實的樣貌。

NVIDIA、微軟與《Minecraft》開發商Mojang Studios共同為《Minecraft》Windows 10版本加入名為路徑追蹤（path tracing）的光線追蹤形式。路徑追蹤模擬光線在場景中的傳輸方式，並為許多不同類型的效果提供統一的光線運算模型，而這些效果傳統上是透過單獨使用光柵化或混合式渲染器來實現，其中包括來自太陽、天空與各種光源的直接照明，以及逼真的清晰陰影與柔和陰影等。

《Minecraft》透過業界標準的微軟DirectX 12 Ultimate API加入光線追蹤功能。NVIDIA GeForce RTX GPU是唯一具備光線追蹤專用核心的顯示卡，為遊戲注入即時光線追蹤功能。

《Minecraft》透過模擬現實世界的材質屬性將材質包成功升級，此技術稱之為物理基礎渲染（Physically Based Rendering，PBR）。PBR系統支援發光、粗糙度、深度與金屬等材質屬性，並結合光線追蹤來實現反射、折射、半透明、透明和全域照明等光線效果，為《Minecraft》帶來全新的可能與創作方式。

《Minecraft》RTX 版本導入NVIDIA DLSS 2.0。DLSS 2.0由RTX Tensor Cores提供支援，是一款更新的深度學習神經網路，可提高每秒畫面更新率，同時生成精緻又清晰銳利的遊戲畫面。DLSS 2.0為玩家帶來1.7倍以上的畫面更新率提升，為《Minecraft》RTX版本的全路徑追蹤功能帶來更多的效能空間。

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