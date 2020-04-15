日前世界衛生組織秘書長譚德塞曾公開表示，台灣曾有人以種族歧視字眼攻擊他；而不只是針對譚德塞，在新冠肺炎期間，我國防疫指揮中心對於病毒疫名卻堅持使用「武漢肺炎」，也遭到質疑有污名化之嫌。

對此，佛教弘誓學院創辦人釋昭慧法師就在臉書發文表示，歧視，一直伴隨著本次嚴峻的疫情而發生。先是對華人的歧視，波及所有亞洲黃種人，近期則擾攘於黑膚色的非洲族裔是否受到歧視的問題。歧視確實是一種心理性的病毒，它帶著煽動性、感染力、傷害力與反作用力。

釋昭慧指出，有時我們也會在無意識間，捲入歧視共業之中。例如：理所當然地稱呼Coronavirus為「武漢病毒」。每當看到官方與媒體自自然然地稱呼「武漢肺炎」，她的內心都會感到些微不安。

既然武漢人不喜歡使用這個稱謂，我們就不能使用。釋昭慧認為，武漢民眾也是這場疫情風暴下的受難者。他們當然不會願意被迫把他們所深愛的鄉土，與讓他們倍感傷痛的苦難記憶，作出稱謂上的永久連結。

總統蔡英文對譚德賽指控的回應中提到，「台灣長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。」釋昭慧表示，這是一種「己所不欲，勿施於人」的器度與高度。疫情容或不易終止，不當疫名卻可以立即終止。真誠希望：「武漢肺炎」這種令武漢人傷感、悲痛並深感屈辱的名詞，在這場世紀瘟疫終止之前，就先予以終止。

釋昭慧臉書。

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(中時電子報)