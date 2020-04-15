新北市新店區3月發生駭人聽聞的隨機殺人案，自稱是「小鄭容和」的23歲王姓直播主，僅因與老婆吵架，即下車持生魚片刀隨機殺死路邊的機車騎士，事後王辯稱他有三種人格，但檢方不採信，台北地檢署15日依殺人罪嫌起訴王男，並求處最嚴厲之刑，也就是死刑。

起訴指出，王男3月13日晚間8時30分許，駕車搭載妻子前往新北市新店區採買家具及日常生活用品，當晚10時離開後，因與妻子要不要回娘家吃飯一事爭吵，於10時25分許，拿車上的料理刀下車，見林姓機車騎士在路邊等接姊姊下班，王男明知與林並不相識，往林男背部猛刺1刀，造成林男左心室刀傷致血胸致出血性休克而死亡。

檢方認為，林男僅因與妻子因用餐地點意見不合，為發洩情緒、報復其妻不順從其意，隨機挑選不認識、無任何仇恨、過節之無辜被害人下手，堪認被告心態可議，惡性重大。另王男行凶後，被害人坐在人行道上看向王男背影，發出淒厲之求救聲，臉上表情甚為驚恐，但王男竟視若無睹，甚至立即駕車逃逸。

被害人生前突遭陌生人背刺之精神恐懼及其身體之痛楚，非文字所能形容，且令被害人家屬承受驟失親人之痛苦，造成無法彌補之損害。另王男於本案發生後，始終否認具殺人犯意，藉詞脫罪，且尚未賠償被害人家屬，犯罪後之態度難認良好等節，建請量處最嚴厲之刑。

(中時電子報)