一對長居美國30年的夫婦，在紐約因罹患新冠肺炎發病後，堅持搭機返台，不僅造成機上12機組員、7乘客被列入居家隔離名單，因無健保身分，隔離費用全由政府買單，引來批評。對此，資深媒體人黃創夏怒轟「憑什麼」。

該對染疫夫婦是從1990年就長住美國，如今因感染新冠肺炎，先後在紐約出現疑似症狀，其中丈夫儘管咳嗽有痰，仍在4月10日入境台灣；妻子也有相同的咳嗽有痰症狀，並在有腹瀉，但事後返台時聲稱是「喝牛奶拉肚子」，事後返抵國門經採檢均確診。行政院長蘇貞昌昨指出，看到這對夫妻在這情況下回來接受隔離跟治療，對於長期在台灣負擔健保費的很多國人同胞，心裡當然不平。蘇強調，碰到最大疫情困難的時候，終於回到故鄉台灣，也只有自己的國家最安全能夠幫忙，「這也是人情之常，國人同胞就不要太計較」。

黃創夏則在臉書指出，「防疫特別預算」和「健保費」都是人民百姓的血汗錢！，憑什麼當作給「長居美國的移民夫妻」的「復活節禮物」。

網友也紛紛不滿表示「非常不公平」、「我不想繳費給他們用，要追繳」、「2300萬納稅人期待政府健保制度要修改」、「我也不同意繳費給這些卑鄙的人使用」、「支持健保要修例」、「有本事回來就自己付錢醫療，不要浪費我們的納稅錢」、「這就是身為臺灣的悲哀」、「不合理的濫情就是要抗議」、「相當不合理」、「這次我是逆時中，我反對這對夫妻的費用是全民買單」。

(中時電子報)