國巨（2327）GDR完成訂價作業，由於國際投資人看好國巨公司長期營運發展與全球性佈局策略，以及未來國巨和美國基美的合併綜效，參與認購之投資者主要為國際知名之長線機構投資人，認購金額為發行金額近3倍的超額認購，而完成定價之後，來自法人的套利賣壓干擾可望消彌。

此次國巨公司發行GDR，其募資額度為2019年6月以來亞洲地區最大規模，亦為自2013年以來台灣最大規模的海外募資案，有效提升國巨公司的國際市場能見度，並吸引長線國際機構投資人強化股東結構。

國巨公司於2020年4月14日決定海外存託憑證（GDR）訂價，發行價格以4月14日收盤價338元計算，折價約8.84％，實際發行海外存託憑證換算普通股股數為6,340萬股，預計可募資金額約為美金6.5億元，並於盧森堡證券交易所掛牌。

國巨公司因應市場需求及迎接5G與車用電子新科技時代的來臨，將持續擴大全球營運規模，以確保公司長期成長動能，並取得更先進技術以提升國際競爭力，建立永續經營實力，為產業及股東創造更高的價值。

(工商 )