日商瑞環公司一名翁姓部長，任職期間盜用3000萬元公款，竟是為了「斗內」（打賞）網路上的直播妹子！翁男離譜行徑曝光之後，不僅家庭失和，還丟了高薪主管職，並被以詐欺等多項罪名起訴，現正聘律師，想將還沒斗內的儲值金討回來。

據《ETtoday》報導，翁男原本擔任管理部部長，所以負責會計、出納等項目，就連公司大、小章都是由他保管。翁男不顧已婚身份，迷上網路直播主，僅僅2年，光在「17直播」儲值的金額就高達美金27萬元（約台幣818萬元）。

翁男斗內直播主的大筆金額，不只是自掏腰包，甚至還盜用公司的錢，在4年內共虧空近3000萬元，以博得直播妹子對他的青睞。不過翁男的犯罪行為終究無法一直瞞下去，最後還是被抓包；他和妻子的感情就此破裂，也丟了工作。

翁男為了還債，向親友借款百餘萬，又向17直播要求返還尚未斗內的點數。報導指出，17直播表示交易合約載明「除法律理由外不得退款」，翁男也聘請律師主張合約不公平。此外，翁男虧空公款部分，被高院以詐欺、偽造有價證券、商業會計法等罪，判有期徒刑6年10月，將於下個月續審。

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(中時電子報)