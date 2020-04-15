東京奧運在受到新冠肺炎疫情的影響下由國際奧會宣布延期至明年7月23日，大多數運動員只能無奈接受，但卻有些人可能從中獲益，而這些人就是目前正在禁賽期間，而在明年東奧開幕前結束禁賽期的運動員，這些人是否可以取得參賽權呢？未來恐怕有得吵了。

現年27歲的土耳其長跑女將布盧特，她在2012年里約奧運奪得1500公尺銀牌，但後來被抓到違規使用禁藥，因此遭到禁賽4年的嚴厲處分，她的禁賽令即將在明年5月29日到期，屆時她就能重新回到賽場上。

布盧特表示，她會盡全力的爭取東京奧運參賽資格，這是她的夢想，沒有人能夠剝奪她的權利。

世界田徑總會表示目前被禁賽的200多位選手中大約有40位知名運動員會因為東京奧運延期而獲益。

曾兩度參加奧運的愛爾蘭競走好手博伊斯，目前也取得了東京奧運參賽資格，「「這看起來並不是公平的懲罰，因為他們並沒有真正錯過應有的比賽，如果我是因為這種情況而失去奧運參賽資格的話，那就太不公平了。」

英國長跑名將帕特里奇也談到，「我不認為那些嚴重違反禁藥條例的運動員可以再次獲得參賽機會，甚至我不認為這些人可以從比賽中獲取獎金。」

不過世界反禁藥組織(WADA)主席卻有不同意見，他認為那些違反禁藥條例的運動員無法選擇何時開始受罰、何時結束禁藥，當禁賽令結束後就能獲得重新出發機會，沒有人可以剝奪他們的權力。

(中時 )