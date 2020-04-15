SEMI（國際半導體產業協會）今日發布矽晶圓市場報告（SiliconWafer Market Monitor）指出，2020年下半年晶圓市場兩種可能的情況，一是新型冠狀病毒（COVID-19）疫情造成的市場不確定性持續發酵，全球矽晶圓市場銷售下滑；或因晶片銷售反彈力道強勁，呈上升態勢。

受到世界各國忙於新冠病毒防疫工作，SEMI預估2020年下半年矽晶圓銷售走跌，其效應可能連帶影響2021年的價格談判結果。此最新季度報告追蹤多種晶圓出貨指標，包括晶圓出貨量、供需變化、供應商動態，以及價格趨勢和預測。

然而，關鍵仍在於因疫情產生的不確定性是否會導致矽晶圓需求下降，抑或對市場的重大衝擊可以控制在幾個月的短期以內。為了將損失降至最低，2020年第二季將可看到晶片製造商增加矽晶圓訂單，建立安全庫存以滿足未來需求，此舉可望減輕疫情對該季銷售的影響。

但若疫情持續肆虐，影響半導體市場需求至2020年下半年，矽晶圓的出貨量成長預計只能延續到第二季為止，並於第三季開始下滑。在此種不樂觀的情況下，儘管第二季出現大幅增長，預估2020年12吋矽晶圓出貨量將持平或略有下降，至於8吋和6吋出貨量將分別減少5%和13%。

不過，如果2020年下半年開始出現產業強勁復甦的跡象，第二季的囤積庫存將有助推動矽晶圓出貨量的增長。在人們預期受壓抑的需求將推動晶片產業反彈心理的推波助瀾下，此一上升態勢可能貫穿2020年接下來的大半年，持續走強。

SEMI表示，矽晶圓總面積2018年10月達到高峰後開始走下坡，去年全球整體晶圓出貨量與2018年相比下滑了6.9%，與2017年相比，2019年則是僅成長0.4%。2019年矽晶圓出貨量直到年底才逐漸穩定，在爆發疫情之前，市場對2020年的態勢相當樂觀，主要是由於市場預期庫存將會回歸正常水平，也看好記憶體市場改善、資料中心市場成長以及5G市場起飛。但疫情的爆發，讓原先今年市場復甦的態勢投下了不少變數。

(時報資訊)