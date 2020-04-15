東陽(1319)3月合併稅前淨利0.86億元，第1季合併稅前淨利3.83億元，年減37％，每股稅前盈餘0.73元。東陽OEM今年2月首先受到疫情衝擊，大陸延後復工，大陸廠呈現虧損狀況，不過，3月後逐漸恢復正常，大陸車市下半年轉趨樂觀，有機會先帶動OEM出貨轉強；疫情延燒到全球，全球各地開始封城，原本表現不錯的AM也受到衝擊，短期訂單能見度較低。

東陽2019年受美中貿易戰衝擊，大陸車市持續疲軟，去年大陸廠產能利用率平均在50～60％，影響毛利率表現，今年2月則不到50％。大陸3月開始陸續復工後，4月復工率多數回到80％以上，目前大陸各大車廠對車市復甦偏向樂觀，預期今年下半年車市將呈現谷底反彈，若車市邁向復甦，東陽第2季起的產能利用率將開始爬升，對毛利率改善將有相當大的助益。

今年前兩個月AM業務在新產品出貨及鈑金件自身毛利率改善下，營收及毛利率表現不錯。但3月歐美各地陸續封城，減少碰撞機率，AM的訂單能見度短期偏低，第2季仍受到影響，預期疫情趨緩後有機會彈升，法人推估今年全年仍可維持3～5％成長。

(時報資訊)