州巧(3543)今天以每股15元掛牌上市，以17.8元開出，盤中目前最高來到19元，漲幅26.67％，啟動蜜月行情。該公司旗下三大事業部門：光電事業、家居事業及醫療事業今年有望成長，三大引擎帶動下，法人估計營收挑戰雙位數成長。

州巧主要從事TFT-LCD沖壓零組件、家居金屬製品及醫療用品等製造加工買賣業務。2019年產品應用營收比重為TFT面板前框沖壓件21％、背板沖壓件44％、家居金屬製品23％、醫療類(電動輪椅及備品)10％。

州巧光電事業生產基地主要在大陸佛山、蘇州及廈門等地，今年受疫情影響，部分零組件廠停工及運輸限制，影響第1季表現。不過，公司光電事業朝向重質不重量發展，轉向車載、工控及醫療等利基應用，去年光電事業群的營業額掉落至低點，但藉由持續開發與深化這些非消費性利基型產品，其生命週期較長且訂單穩定，以逐步擺脫面板價格下跌對公司營運衝擊。在產品汰弱換強後，今年即便有疫情影響，全年還有機會較去年成長。

家居事業方面，州巧是瑞典家居大廠IKEA供應鏈，在家居金屬製品部分，已陸續取得如Enhet(廚房衛浴抽屜組)、Aurdual(北美鋼板抽屜組)、Boaxel(金屬層架組)等產品，未來仍持續協助客戶進行新產品開發，加上近年來對IKEA接單持續成長，今年可望延續成長力道。

醫療事業群部分，州巧在2015年投資電動輪椅商WHILL，除了代工生產，也自主開發新型電動輪椅，也與該客戶共同研發的居家照護床，由OEM領域跨入ODM領域，同時成立子公司樂鈞，負責電動輪椅國內外市場拓展。

(時報資訊)