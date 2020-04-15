國巨(2327)海外存託憑證(GDR)完成訂價，以4月14日收盤價338元折價約8.84%，預計可募資金額約為6.5億美元，國巨表示，參與認購之投資者主要為國際知名之長線機構投資人，認購金額為發行金額近3倍超額認購，顯示國際機構對國巨經營團隊和產業前景深具信心。

國巨GDR於4月14日訂價，發行價格以4月14日收盤價338元折價約8.84%，實際發行海外存託憑證換算普通股股數為6340萬股，預計可募資金額約為6.5億美元；此次國巨發行海外存託憑證(GDR)，其募資額度為2019年6月以來亞洲地區最大規模，亦為自2013年以來台灣最大規模的海外募資案，有效提升國巨公司的國際市場能見度，並吸引長線國際機構投資人強化股東結構。

國巨表示，由於國際投資人看好國巨公司長期營運發展與全球性佈局策略，以及未來國巨和美國基美的合併綜效，參與認購之投資者主要為國際知名之長線機構投資人，認購金額為發行金額近3倍超額認購，足見國際機構對國巨經營團隊、公司及產業前景深具信心。

因應市場需求及迎接5G與車用電子新科技時代的來臨，國巨將持續擴大全球營運規模，以確保公司長期成長動能，並取得更先進技術以提升國際競爭力。

(時報資訊)