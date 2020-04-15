台股早盤站上10400點，新台幣匯價開升走升，台北外匯經紀公司開盤5分鐘內，新台幣匯價就升破30元整數大關，重現2字頭，最高匯價為29.97，升值1.01角。

美股昨晚勁揚，道瓊指數猛漲558點，6個交易日來第4度收紅。受武漢肺炎衝擊，多家大型銀行財報淒慘，但隨著全美疫情趨於穩定，投資人目光焦點轉向經濟日後重上軌道。包括特斯拉、AMD、蘋果等股價都收高逾5個百分點。

在台股早盤方面，信心指標股台積電(2330)、鴻海(2317)及大立光(3008)守穩紅盤，其餘題材股各自表現。

匯銀指出，全美經濟因防疫而大規模停擺，掀起歷史罕見的失業潮之際，美股這波反彈令不少投資人大感意外。一般認為，聯邦政府祭出2兆美元振興方案、聯邦準備理事會（Fed）強力支撐經濟、全美疫情逐漸露出曙光，都是支撐美股盤勢的積極因素。美股回穩，市場避險情緒退燒，美元指數早盤回跌至98.87附近。

(時報資訊)